Virologe: „Wird sicher wieder eine Pandemie geben“

Smolle (ÖVP): „Man kann schwer von Fehlern sprechen“

Der Gesundheitssprecher der ÖVP, Josef Smolle, sieht in der „oft fehlgelaufenen Diskussion“ einen Mitgrund für Impfskepsis. Er möchte zwar den Impfkritikern „die Hand reichen“, für ihn sei aber klar: „Wir werden nicht alle abholen können“. Als „Fehler“ möchte der Abgeordnete und Mediziner so einige Maßnahmen nicht betiteln, denn: „Die Politik war gefordert, in einer Situation mit unklaren wissenschaftlichen Grundlagen klare Entscheidungen zu treffen“.