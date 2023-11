„Man wird Antisemitismus nicht auslöschen können“

„EU wird kein Vermittler sein“

Der erfahrene Diplomat Martin Weiss sieht trotz der schwierigen, weltpolitischen Lage kein Ende der Diplomatie. „Krieg ist leider etwas Alltägliches. Die Menschheit ohne Krieg ist kaum vorstellbar“, erklärt der ehemalige österreichische Botschafter in den USA. An eine Vermittlungsrolle der Europäischen Union in dem Krieg glaub er allerdings nicht. Die USA, aber auch arabische Staaten hätten da mehr Einfluss.