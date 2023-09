Strengerer Führerschein? „Eine Schikane der EU!“

Vor allem Junge und über 80-Jährige in Unfälle verwickelt

Der Geschäftsführer des Kuratoriums für Verkehrssicherheit, Christian Schimanofsky, zeigt die Fehlerquellen bei Fahrern auf. So könnten Jüngere risikobereiter sein. In der Unfallstatistik sehe man eine „Badewannenkurve“ - das heißt, dass besonders Junge und Ältere ab 80 in Unfälle verwickelt sind. Er rät, bei Schulungen anzusetzen, um Menschen zu ermutigen, sicher Auto zu fahren und warnt davor, Verkehrssicherheit zu einer „Ideologiediskussion“ werden zu lassen.