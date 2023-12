Astronautin: „Es kann jederzeit der Anruf kommen“

„Ich bin bereit“

Die Wahrscheinlichkeit, dass Possnig in der nächsten Zeit in eine Raumkapsel steigen wird, schätzt sie selbst als „nicht so unwahrscheinlich“ ein, es könne jederzeit ein Anruf der ESA kommen. In der Zwischenzeit arbeitet sie weiter als Medizinerin in der Forschung. „Ich bin jedenfalls bereit und es wäre eine große Chance für Österreich“, sagt Possnig.