„Wenn’s um Macht geht, wird man mit FPÖ koalieren“

„Das wird die Mutter aller Wahlkämpfe!“

Für den Meinungsforscher in der Runde, Christoph Haselmayer, kann in der Zeit bis zur Wahl noch alles passieren. Nur eines sei sicher: „Das wird die Mutter aller Wahlkämpfe!“ Er glaubt, dass am Ende eine Dreierkonstellation realistisch ist - entweder Schwarz-Rot-Grün oder Schwarz-Rot-NEOS. „Am Ende des Tages wird man sich zusammenraufen müssen“, urteilt der Leiter des IFDD-Instituts.