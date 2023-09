„Es ist ein Match ‚Alle gegen die ÖVP‘“

„Wer finanziert diesen Film?“

Der Medienhistoriker Fitz Hausjell empfindet kein Mitleid mit der ÖVP. Er erinnert an die problematischen Chat-Nachrichten und auch daran, dass unter ihrer Kanzlerschaft Österreich im Index zur Pressefreiheit massiv gesunken sei. Er sei für den Film „Kurz - der Film“ zwar interviewt worden, seine kritischen Passagen zum Thema „Message Control“ seien dann aber nicht im fertigen Film vorgekommen. Er fragt sich: „Wer finanziert so einen Film? Wer investiert eine halbe Million?“ und erklärt: „Es gibt natürlich Menschen, die Erwartungen an ein Comeback von Sebastian Kurz haben.“