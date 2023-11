Causa Pilnacek: ÖVP-Politiker verdächtigt Kickl!

Kommt nun „österreichischer Rücktritt“?

Rainer Nowak, Kolumnist bei der Kronen Zeitung, glaubt nicht an einen Rücktritt Sobotkas. „Die ÖVP will sich niemanden hinausschießen lassen“, erklärt der Politik-Experte. Er ist sich sicher, dass er bei der nächsten Nationalratswahl lediglich nicht mehr antreten wird - eine Art „österreichischer Rücktritt“, wie Nowak erklärt. Zu den Hintergründen der Audioaufnahme glaubt der Kolumnist ebenso wenig an einen „politischen Komplott“, sondern an „einzelne Personen mit individuellen Interessen, der ÖVP schaden zu wollen“.