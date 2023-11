Asyl-Kodex: „Deppert“ versus „fördern und fordern“

„Vorschläge sind deppert“

Dieser Einwand sorgt bei dem anderen Integrationssprecher in der Runde, Yannick Shetty (NEOS), für Kopfschütteln. Für ihn sei nicht verständlich, wieso Asylwerber in Zeiten von Arbeitskräftemangel nicht regulär arbeiten dürfen. Er ist sich sicher, dass man durch Arbeit „weniger auf die kriminelle Schiene“ komme. „Integrationspolitik muss man g’scheit machen und nicht so deppert wie mit den Vorschlägen, die am Tisch liegen“, sagt Shetty.