Welche Auswirkung hat der Wolf auf den Tourismus?

Vier Wolfsrudel in Kärnten

Danach gab der Kärntner Wolfsbeauftragte Roman Kirnbauer einen Überblick über die Zahlen zur Rückkehr des Wolfes, die Rissbilanz und die Rudelbildung der letzten Jahre. Er sprach von mittlerweile vier Rudel, die vor allem in den Bezirken Spittal, Hermagor und Villach-Land unterwegs sind. „2021 hat die Rudelbildung begonnen, die Risse sind seither exponentiell gestiegen. Im Vergleich: 2019 gab es drei gerissene Schafe“, so Kirnbauer. Geographisch seien wir ein sogenanntes Wolfszuwanderungsgebiet.