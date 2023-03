„Wir brauchen uns vor dem Wolf nicht zu fürchten“

Allein heuer wurden in Oberösterreich schon 15 Wolfssichtungen gemeldet, zuletzt in Herzogsdorf (14. März), Pregarten und Alberndorf (jeweils am 16. März). Die Bevölkerung ist besorgt. Die Landespolitik will nun rechtliche Möglichkeiten schaffen, um gegen Problemwölfe rasch vorgehen zu können.