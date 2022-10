Bauern laufen Sturm: „Wolf muss verschwinden!“

Herdenschutz nicht problemlos

Gegen die vorgeschlagenen Herdenschutzmaßnahmen rebelliert unterdessen LK-Präsident Siegfried Huber. „Die funktionieren auf unseren Almen nicht!“ Er verweist dabei auf Beispiele in der Schweiz. „Dort werden seit Jahren Millionen Franken in die Anschaffung von Zäunen, Herdenschutzhunden und in Hirten investiert. 2020 musste man aber 30 Bissattacken von Herdenschutzhunden auf Almbesucher registrieren. Warum sollen wir in Kärnten Unmengen an Geld ausgegeben für etwas, das auf Dauer nicht funktioniert und sogar Schaden anrichtet?“, fragt der Bauernvertreter.