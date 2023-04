Problembärin „Gaias“ Schicksal spaltet Italiener

„Die Bärin einzuschläfern, wäre verrückt“

Auch Prominente schlossen sich dem Appell der Tierschützer an. Zu ihnen zählt die Schauspielerin Ornella Muti. „Es gibt viele Organisationen, die die Bärin in Sicherheit bringen können, sie einzuschläfern wäre wirklich verrückt“, sagte die Schauspielerin, die am vergangenen Samstag zusammen mit ihrer Tochter Naike Rivelli in Rom an einer Demonstration gegen die Jagd teilnahm. Eine Gruppe von Parlamentariern richtete eine Anfrage an Umweltminister Gilberto Pichetto Fratin und fordern, dass „JJ4“ nicht getötet wird.