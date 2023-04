Auf Wanderschaft in Tirol: Bär tappt in Fotofalle

Generell ist die Wahrscheinlichkeit, in den Tiroler Bergen einem Braunbären zu begegnen, sehr gering. Hin und wieder wandern vor allem männliche Tiere vom Trentino rauf über Tirol bis nach Bayern. Erst am Montagabend meldete das bayerische Landesamt für Umwelt den Fund von Bärenspuren im Schnee im Mangfallgebirge auf bayrischem Boden in den Landkreisen Miesbach und Rosenheim.