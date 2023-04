Problembärin Gaia: „Tiere handeln gemäß der Natur“

Anfang des Monats wurde in Italien ein Jogger von einem Braunbär-Weibchen getötet. Es war nicht das erste Mal, dass es in der Provinz Trentino zu einem Aufeinandertreffen von Mensch und Bär kam. Durch diesen Vorfall ist die Debatte um Bären in Europas Wäldern aufgeflammt. Auch auf krone.at wird zu dieser Thematik fleißig kommentiert.