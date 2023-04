VP-Neo-Klubobfrau kritisiert „Studien-Wildwuchs“

Das Projektvorhaben „Kohlenstoffmanagement in den Wäldern der Stadt Linz – Grundlagenstudie und Waldbestandserhebung“, das Grünen-Klimastadträtin Eva Schobesberger im Beisein von SP-Stadtchef Klaus Luger und Klimakoordinator Oliver Schrot präsentierte, soll nicht nur den aktuellen Stand der Linzer Wälder erheben, sondern in Kooperation mit der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) auch das Potenzial der Kohlenstoffbindung berechnen. Die Ergebnisse fließen dann in ein ökologisch verträgliches Waldbewirtschaftungskonzept für die kommenden Jahre. Die Finanzierung erfolgt über den städtischen Klimafonds, der das Projekt mit 45.000 Euro fördert. „Gezieltes Kohlenstoffmanagement in den Stadtwäldern stellt eine zentrale Möglichkeit dar, die natürlichen Treibhausgase zu senken. Es fehlen jedoch bisher die dafür nötigen Grundlagendaten und -studien“, so SP-Stadtchef Klaus Luger.