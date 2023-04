Lustenauer zu Gast in der neuen Heimstätte?

Doch Altach?

Auch eine Verlegung der Rasenheizung von Lustenau nach Bregenz ist laut Vorstandssprecher Bernd Bösch nicht möglich bzw. wenig sinnvoll. „Das teure sind nicht die Leitungen, sondern die Erdarbeiten. Wenn die Heizung also von Lustenau nach Bregenz verlegt werden würde, müsste gleich zweimal alles umgegraben werden.“ In Lustenau würde man sich wohl an den Kosten für eine Installation beteiligen. Unklar sind jedoch noch die Gesamtkosten. „Sie variieren von 450.000 bis zu einer Million Euro“, bestätigt Bösch. Letzter Strohhalm wäre für ihn ein neuerliches Ansuchen in Altach. Zumal im Fall der Cashpoint-Arena auch das Land ein Wörtchen mitzureden hätte.