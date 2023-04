Dicke Luft zwischen Harry und Camilla vor Krönung

Und Camilla? Die hielt sich bislang an die oberste royale Regel „never explain, never complain“ (nie erklären, nie beschweren) und hüllte sich in Schweigen über die öffentlichen Angriffe ihres Stiefsohnes. Doch in Wahrheit soll Camilla schwer getroffen sein von Harrys Vorwürfen, verriet jetzt ihre engste Vertraute der „Sunday Times“.