Charles: Dieses Foto ist Friedensangebot an Meghan

Meghan von Kerzenständer verdeckt

Bei der Beerdigung von Queen Elizabeth II. im September 2022 saßen Harry und Meghan in der Westminster Abbey in der zweiten Reihe so, dass die Herzogin bei der TV-Übertragung entweder von einem Kerzenständer oder dem um einen Kopf größeren Tim Laurence, dem Ehemann von Prinzessin Anne, verdeckt wurde.