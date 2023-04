Kein Auftrieb für Windenergie in Vorarlberg

Was die Zukunft der Windenergie angeht, sieht Wallner nun interessierte Betreiber am Zug. Zadra will das Gespräch mit diesen und auch den Zuständigen in den Gemeinden suchen. Bis das erste Windrad im Ländle steht, dürfte also noch einige Zeit vergehen - zu klären wären dann nämlich zahlreiche Fragen hinsichtlich Raumplanung, Schallemissionen, Naturschutz...