Dreifache Mutter hat Mut und wird jetzt Seewirtin

Das Gastrosterben breitet sich weiter aus. Doch die 38-jährige Elisabeth Buchmayr lässt sich nicht abschrecken und eröffnet am Holzöstersee in Franking (Oberösterreich) ein Lokal. Trotz jahrelanger Erfahrung in der Gastronomie ist es für die Innviertlerin nun das erste Mal, dass sie auch den Schritt in die Selbstständigkeit wagt.