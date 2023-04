Beim Kultverein rechnet man mit der zweiten Liga

Zünglein an der Waage ist ausgerechnet Feldkirch. Die Lokalrivalinnen sind am 29. April in Korneuburg zu Gast. In der vorletzten Runde hoffen die Schoren-Girls, die zu Hause gegen Stockerau zum Siegen verdammt sind, auf Schützenhilfe. Zum Abschluss am 6. Mai steht dann das Ländle-Derby Feldkirch gegen Dornbirn an. Korneuburg muss bei den MGA Fivers ran. An diesen Wochenenden entscheidet sich das Schicksal des Traditionsvereins. „Wir rechnen mit der zweiten Liga“, schätzt Sportchef Emanuel Ditzer die bittere Lage ein. Mit dem Kern der Mannschaft sowie den starken Nachwuchsspielerinnen wird im Falle eines Abstiegs der sofortige Wiederaufstieg angepeilt.