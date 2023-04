200 Millionen €! Semperit kauft Silikon-Spezialist

Semperit! Da denken viele noch immer an die Reifensparte, die allerdings schon länger nicht mehr in Besitz der Semperit AG steht. Dafür gehört dem Unternehmen mit Sitz in Wien schon bald eine Firma aus Oberösterreich: Semperit übernimmt nämlich die RICO-Group aus Thalheim. Rund 200 Millionen Euro lässt man sich den Deal kosten.