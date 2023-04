Langer Weg bis zum Ende der Vollspaltenböden

Das Verbot der Vollspaltenböden in der Schweinehaltung kommt - aber bis dahin dauert es noch. Erst mit 2040 soll die in der Kritik stehende Haltungsform der Vergangenheit angehören. Der SPÖ Burgenland dauert das zu lange. Nicht nur hat man deswegen - wie berichtet - einen neuerlichen Anlauf hinsichtlich einer Verfassungsbeschwerde gestartet. Auch im Landtag wurde eine Entschließung an den Bund gerichtet, in der das rasche Ende der Vollspalten gefordert wird. Die Liste an negativen Auswirkungen für die Schweine sei lang und reiche von schmerzhaften Gelenkserkrankungen und offenen Hautwunden bis hin zu Lungenkrankheiten und entzündeten Augen, erklärt Landwirtschaftssprecher Gerhard Bachmann.