Alkolenker (24) wollte vor Polizei flüchten

Mit weit überhöhter Geschwindigkeit bretterte der 24-Jährige am Sonntagmorgen von einem Hotel in Lech in Richtung Oberlech - sehr zum Missfallen der Polizei. Die Beamten, die zufällig auf derselben Straße unterwegs waren, versuchten den Raser zu stoppen. Der Alkolenker allerdings flüchtete, bis ihm die rutschige Schneefahrbahn zum Verhängnis wurde.