Modisch sein und Gutes für die Umwelt tun

Vor ein paar Jahren entdeckte die heute 24-Jährige schließlich Korkleder. „Dieses nachhaltige Material hat mich gleich angesprochen und so habe ich recherchiert, was sich damit machen lässt.“ Am Ende sollten es dann Taschen werden. Sie bestellte sich ein paar Stoffbögen und setzte sich an die Nähmaschine. „Ehrlich gesagt hatte ich keine Ahnung, wie man eine Tasche näht.“ Also machte sie sich in Büchern schlau, informierte sich über YouTube-Videos und tüftelte so lange herum, bis sie mit dem Resultat restlos zufrieden war.