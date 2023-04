Bidens Start in den Wahlkampf

Billy the Kid, Harrison Ford, die Kennedys, Grace Kelly oder Ronald Reagan - die Liste der irischstämmigen Amerikaner ließe sich schier endlos fortsetzen. Der derzeit bekannteste Vertreter dieser in den USA so bedeutenden ethnischen Gruppe residiert im Weißen Haus - auch die Vorfahren von US-Präsident Joe Biden sind einst von Irland nach Amerika ausgewandert.