Deutschland nimmt heute die letzten AKWs vom Netz

„Historischer Tag“

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace sprach von einem „historischen Tag“. Jasmin Duregger, Klima- und Energieexpertin bei Greenpeace in Österreich, erklärte am Samstag: „Das ist ein riesiger Meilenstein in Richtung erneuerbare Energien und einer sicheren und grünen Energiezukunft. Gleichzeitig droht Atomkraft aber in anderen EU-Ländern, wie Frankreich, unter dem Scheinargument Klimaschutz eine Renaissance zu erleben.“ Die Umweltschutzorganisation fordert deshalb das Ende der Kennzeichnung von Atomkraft als grüne Energie und hat dazu bereits eine Klage gegen die EU-Taxonomie in Vorbereitung.