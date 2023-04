Langfinger in Saalfelden erwischt

Die 39-jährige Tschechin zeigte sich geständig einen Parfumtester und eine Gesichtspflege im Wert von 50 Euro gestohlen zu haben. Zudem konnten die Beamten der Tschechin einen weiteren Ladendiebstahl nachweisen: Bereits am 24. März hatte sie in einem weiteren Kosmetikgeschäft in Saalfelden ein Parfum im Wert von 105 Euro gestohlen. Sie wird auf freiem Fuß angezeigt.