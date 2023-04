Suchst du noch, oder arbeitest du schon?

Firmen und Interessierte finden zueinander

Bei ukrainischen Vertriebenen ist das anders, sie dürfen, wie auch Asylberechtigte, in Österreich bleiben und arbeiten. Damit Unternehmen und Arbeitssuchende zueinander finden, veranstaltet der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) regelmäßig Karriereplattformen - zuletzt am Freitag bei IKEA in Haid/Ansfelden.