„Krone“-(K)lokal-Augenschein: Der Locus im Fokus

Voller Stolz präsentierte SP-Liegenschaftsreferent Dietmar Prammer am Donnerstag das neue öffentliche Linzer Vorzeige-Klo am Urfahraner Donauufer (gegenüber dem ehemaligen Gasthaus Lindbauer). Künstlerisch verziert von Graffiti-Mastermind Colin Linde verfügt die knapp 90.000 Euro teure WC-Anlage auch über eine Außendusche und eine Trinkwasser-Entnahmestelle. Weil die Toilette aber erst kommende Woche in Betrieb geht, legte die „Krone“ für einen (K)lokalaugenschein ihren Fokus auf den Locus, um zu schauen, wie es um andere öffentliche „Örtchen“ in Linz so bestellt ist. Immerhin gibt es rund 80 davon, verteilt über das ganze Stadtgebiet. Manche, die ganzjährig offen haben, andere wieder, in denen man nur zwischen Mai und September seine Notdurft verrichten kann.