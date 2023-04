Einsatz für viele kleine „Inspektoren“

Fingerabdrücke nehmen, einen Notruf absetzen und vieles mehr stand einen Vormittag lang in der Volksschule Donnerskirchen am Stundenplan. Im Zuge der Aktion „Kinderpolizei“ kamen die beiden Polizisten Sonja Lang und Christian Koller von der Polizeiinspektion Schützen am Gebirge zu Besuch in die zweite und dritte Klasse – begleitet von Sicherheitsgemeinderat Michael Mitter, der die Sache organisiert hatte.