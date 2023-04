Duda: Österreich kann Ukraine noch mehr helfen

„Krieg kann uns nicht gleichgültig sein“

Er kündigte an, sich um Unterstützung der Ukraine bei der Entminung kümmern zu wollen. „Der imperiale Krieg Russlands gegen die Ukraine kann uns nicht gleichgültig sein.“ Ein Thema des Gesprächs war unter anderem auch russisches Gas. Österreich sei auf der Suche nach alternativen Bezugsquellen, könne Polen aber nicht als Vorbild sehen, das mittlerweile kein Gas mehr aus Russland bezieht. So würden dort zwei Drittel des Energiebedarfs aus Kohlekraftwerken gedeckt werden. „Sowohl in Polen als auch in Österreich muss es uns gelingen, aus klimaschädlichen Energieträgern auszusteigen“, sagte Van der Bellen.