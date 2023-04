Selenskyj trifft geflüchtete Ukrainer in Polen

Die beiden Staatschefs werden am Abend im Warschauer Königsschluss mit Geflüchteten zusammenkommen und dort Reden halten. Die polnische Regierung ist einer der stärksten Unterstützer der benachbarten Ukraine. So hat das Land seit Kriegsbeginn etwa 1,6 Millionen Menschen aufgenommen und damit so viel wie kein anderes Land der Welt. Für diese Unterstützung sind vor allem Bürgerinitiativen und Privatpersonen zuständig.