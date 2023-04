Hoher Fleischverzehr gefährdet Mensch und Umwelt

Von der „Schnauze bis zum Schwanz"

Wir sollten zudem wieder alle Teile der Tiere ,from nose to tail‘ in den Speiseplan aufnehmen. Wurde früher selbstverständlich alles, inklusive Innereien für die Ernährung genutzt, wollen Verbraucher heute meist nur noch die sogenannten Edelteile wie Filet oder Kotelett.