Künstliche Intelligenz als neues Buchclub-Mitglied

Was ist echt?

Alle wurden sie mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz erschaffen. Der PEN-Club OÖ will mit dieser verblüffenden Ausstellung beweisen, wie leicht sich Menschen, Biografien, Literatur und Kunst heute durch KI-Chat-Bots faken lassen. Andererseits würden (echte) Autoren, die nicht in Social Media präsent sind, immer weniger wahrgenommen.