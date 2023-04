„Manche Täter sind davon erregt, Macht zu haben“

„Krone“: Ein Behindertenpfleger, der seit Jahren in dieser Branche tätig war, soll drei beeinträchtigte Frauen missbraucht haben. Leider kein Einzelfall, was geht in solchen Tätern vor?

Barnabas Strutz: Die Opfer werden oft als vermeintlich leichte Beute angesehen. Aufgrund der Beeinträchtigung wissen sie oft gar nicht, was richtig und was falsch ist. Die Täter haben daher das Gefühl, dass man nicht erwischt werden kann – oder dass dem Opfer keiner glaubt. Kinder, Beeinträchtigte und Alte sind daher oft Opfer von Missbrauch.