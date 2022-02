NASA will Raumstation ISS 2031 im Meer versenken

Die US-Raumfahrtbehörde NASA hat kürzlich in einem Papier verraten, dass sie plant, die Internationale Raumstation im Jahr 2031 in den Ruhestand zu schicken, indem sie sie im Pazifischen Ozean versenkt. Die ISS werde am abgelegensten Ort der Erde, der als „Point Nemo“ bekannt ist, kontrolliert ins Meer stürzen, heißt es.