Deutsche werden weich: Bei uns bleibt Kiffen tabu

Kurosch Yazdi-Zorn, Vorstand der Klinik für Psychiatrie mit Schwerpunkt Suchtmedizin und Leitung Klinikzentrum Psychiatrie sieht die deutsche Entscheidung als kritisch und betont, dass es in den letzten Jahren mit weitreichenden Rauchverboten gelungen ist, eine legale Droge, Nikotin, in ihrer Verbreitung zurückzudrängen. Mit diesem Schritt würde nun eine neue legale Droge geschaffen werden, deren Gefährlichkeit über dem Nikotin liegt: „Das Bild aus Sicht der Wissenschaft und auch der klinischen Praxis ist ein klares: Was wir bisher beobachten ist, dass Länder, die Cannabis legalisiert haben, vor enormen Herausforderungen stehen, denn klar ist: Ohne die Konsumentinnen und Konsumenten zu kriminalisieren zu wollen ist es jedoch so, dass je verfügbarer eine Droge ist, desto mehr diese auch konsumiert wird. Cannabis ist jedoch nachweislich eine psychoaktive Substanz, die sowohl kurzfristige als auch langfristige gesundheitliche Auswirkungen hat.“