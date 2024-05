Keilerei mit Messer, Besenstiel und Sesselfuß

Drei tunesischer Staatsangehörige, 28, 22 und 21 Jahre alt, bedrohten und verletzten am Montag gegen 21.35 Uhr in einer Bundesbetreuungsunterkunft im Bezirk Vöcklabruck bei einem Angriff mit einem Messer, Besenstiel und einem abgebrochenen Sesselfuß zwei türkische Staatsbürger, 26 bzw. 25 Jahre alt.



Glastür eingeschlagen

Dabei schlugen der 28-Jährige und der 21-Jährige eine Glastür ein und beschädigten mehrere Einrichtungsgegenstände, um in das Zimmer der Türken zu gelangen. Da beim Eintreffen der Polizei die Tunesier nicht aufhörten und auf die polizeiliche Ansprache nicht im Geringsten reagierten, musste kurzzeitig Pfefferspray eingesetzt werden. Die drei Tunesier wurden vorläufig festgenommen.