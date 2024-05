Strengere Regelungen bei Familiennachzug gefordert

Die größte Gruppe der Menschen in der Grundversorgung sind in OÖ Syrer: 1666 erhalten staatliche Unterstützung. Diese sind auch die Nationalität mit der besten Chance, bleiben zu dürfen: 76 Prozent erhalten Asylstatus oder subsidiären Schutz. Oftmals wandern diese aber Integrationslandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) zufolge direkt in die Sozialhilfe, weil sie nicht ausreichend Qualifikationen für den Arbeitsmarkt mitbringen: Laut Österreichischem Integrationsfonds sind sieben von zehn Syrern Analphabeten.