Nach Pleite: Bananenreiferei wird nun versteigert

4,5 Millionen Euro an Forderungen anerkannt

Neun Monate später kommen am Dienstag, 14. Mai, auf der Online-Plattform aurena.at gleich mehrere Reifekammern unter den Hammer. Zudem werden unter anderem auch Steuerungen, Kühlaggregate und ein Bürocontainerverbau versteigert. Forderungen in Höhe von 4,5 Millionen € wurden bislang anerkannt. Die Gläubiger dürfen wohl nur mit einer Quote im einstelligen Prozentbereich rechnen, heißt es seitens des KSV 1870.