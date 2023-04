Diese Firmen bieten jetzt sogar Wohnung zum Job

In Deutschland fördert das Finanzministerium nun Dienstwohnungen, um Arbeiter überhaupt in Städten wie München oder Berlin halten zu können. In Österreich sind solche Unterstützungen eher an die Wohnbauförderung geknüpft, die aber nur unter gewissen Voraussetzungen in Anspruch genommen werden kann. Renommierte österreichische Unternehmen bieten mittlerweile zum Job auch eine Wohnung dazu, hier die prominentesten Beispiele.