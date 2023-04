Superstar Freddie Mercury, wie er wirklich war

Oder war Elton John für das Video „I’m Going Slightly Mad“ tatsächlich in ein Gorillakostüm geschlüpft? Darüber rätseln Fans schon seit jeher. Dolezal, der Starfilmer und krone.tv-Moderator, klärt auf. Zu seiner „My Friend Freddie“-Tournee durch Österreich - kurzweilig gestaltet mit teils noch nie gezeigten Videoausschnitten und Hits - startet er Donnerstag in der Bibliothek im Zentrum in Wiener Neustadt (NÖ). Der nächste Lese-Stopp ist am Freitag im Dieselkino in Gleisdorf (Stmk.). Beginn ist jeweils um 19 Uhr. In der Cselley Mühle in Oslip ist Dolezal am 22. April um 20 Uhr angesagt.