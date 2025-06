Budapest: NEOS, Grüne und SPÖ bei verbotener Pride

So viele EU-Politiker wie heuer gab es bei der Regenbogenparade in Budapest noch nie. Ehemalige Regierungschefs, Vertreter der EU-Kommission, EU-Politiker – sie alle wollen am Wochenende gemeinsam mit der LGBTIQ-Community für die liberalen Werte in Ungarns Hauptstadt eintreten. An vorderster Front stehen auch Abgeordnete mehrerer österreichischer Parteien, die an der von der rechtsnationalen Regierung Viktor Orbáns untersagten Pride teilnehmen werden.