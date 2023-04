Italien plant harte Strafen gegen Klimaaktivisten

So prüft der italienische Ministerrat am Dienstag einen Gesetzesentwurf mit strengen Strafen gegen Personen, die Sehenswürdigkeiten beschmutzen, ruinieren oder verunstalten, verlautete aus Regierungskreisen. Die Verordnung soll Vandalenakte gegen Kunstwerke, wie sie in den vergangenen Monaten von Umweltaktivisten begangen wurden, verhindern. Der jüngste Vorfall einer langen Serie ereignete sich am 1. April in Rom, als eine schwarze Flüssigkeit in den berühmten Brunnen vor der Spanischen Treppe geschüttet wurde.