Deutsche Klimakleber gehen jetzt zehn Tage in Haft

Zwei deutsche Klimaaktivisten, die sich am Wochenende auf der Fahrbahn der Neuen Elbbrücke in Hamburg festgeklebt und damit den Verkehr dort mehrere Stunden lang zum Erliegen gebracht hatten, müssen nun zehn Tage in Polizeigewahrsam bleiben. Das entschied ein Richter des Amtsgerichts nach einer Gefahrenbeurteilung. Ermittelt wird auch gegen einen Lkw-Lenker, der einen der Aktivisten attackiert hatte (Bild oben).