Windelwechseln statt Weltmeisterschaften

Kaum zurück vom ersten Urlaub zu dritt in Dubai, hieß uns eine sichtlich entspannte Viktoria Schwarz in ihrem privaten Reich nahe Linz willkommen. Dort lebt sie mit ihrem Freund Thomas und Söhnchen Ben-Vito – „der Name Vito setzt sich aus unseren Anfangsbuchstaben zusammen“ –, der im Dezember das Licht der Welt erblickt hat. Wie es der frischgebackenen Mama in ihrer neuen Rolle geht? „Ich genieße die Zeit sehr“, schwärmt die Top-Kanutin, die sich 2011 sogar WM-Gold errudert hat, während sie mit ihrem kleinen Prinzen kuschelt.