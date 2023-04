Fotovoltaik-Diebe: Polizei mahnt zur Wachsamkeit

In dem Ausmaß bislang einzigartig

In Deutschland ist es in den letzten Monaten immer wieder zu schweren Diebstählen in Fotovoltaik-Anlagen gekommen. „In der Steiermark ist ein solcher Fall in dem Ausmaß bislang einzigartig“, sagt Polizei-Sprecher Heimo Kohlbacher. Von einem „neuen Phänomen“ will er noch nicht sprechen, „aber nachdem in den letzten Jahren viele neue Anlagen entstanden sind, könnte gewerbsmäßiger Diebstahl in diesem Bereich durchaus häufiger werden“, so Kohlbacher.