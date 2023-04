Diebe stahlen große Photovoltaikanlage

Mehr als 150 Module einer Photovoltaikanlage sind in der Nacht auf Donnerstag von einem eingezäunten Firmenareal im oststeirischen Fürstenfeld gestohlen worden. Die Anlage war bereits montiert und in Betrieb, das hinderte die Täter aber nicht daran, in der Nacht durch ein nicht verschlossenes Zufahrtstor zu fahren, die Module abzubauen und mitzunehmen. Der Schaden beträgt mehrere zehntausend Euro, so die Polizei. Hinweise von Zeugen werden unter 059133/6220 erbeten.