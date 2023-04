Palästinenser (15) bei Militäreinsatz gestorben

Zu dem Vorfall am Montag hieß es, dass sich dieser in einem Flüchtlingslager bei Jericho ereignet hätte. Streitkräfte seien in das Lager vorgedrungen, um dort einen Terrorverdächtigen festzunehmen. Dabei kam es laut dem palästinensischen Gesundheitsministerium jedoch zu Unruhen, bei denen ein Jugendlicher Schussverletzungen am Kopf, an der Brust und im Bauchbereich erlitten hat. Der 15-Jährige kam ums Leben.